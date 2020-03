“Ci sono casi di Coronavirus ad Arrone e Polino”, ma è un falso: i sindaci denunciano

ARRONE – Una denuncia contro ignoti per procurato allarme è stata presentata ai carabinieri da parte dei sindaci di Arrone e Polino, Fabio Di Gioia e Remigio Venanzi, a seguito di un messaggio vocale diffuso nel pomeriggio nelle chat Whatsapp di numerosi residenti dei due comuni in cui si parlava – riferiscono i due amministratori – della presenza di un caso certo di coronavirus nel territorio. Circostanza smentita ufficialmente dall’Usl Umbria 2, interpellata dagli stessi sindaci.

“In un momento delicato come quello che stiamo vivendo – spiega Di Gioia – occorre buon senso. Con la nostra denuncia vogliamo cercare di contrastare ogni informazione falsa che possa creare un allarme ingiustificato tra la popolazione”.