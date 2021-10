Chiuso poi riaperto il raccordo Perugia-Bettolle per verifiche tecniche

PERUGIA – Per permettere all’Anas alcune verifiche tecniche, sul raccordo Perugia-Bettolle è stato temporaneamente chiuso e poi parzialmente riaperto, martedì, il tratto compreso tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Corciano. La chiusura è stata disposta dalla questura di Perugia e attuata dalla polizia stradale per motivi precauzionali in seguito al distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo superficiale dal viadotto “Olmo”. Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas per le verifiche del caso, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nel primo pomeriggio è stata riaperta la carreggiata in direzione Perugia-Ponte San Giovanni. Sulla carreggiata opposta è in fase di riapertura la corsia di sorpasso, mentre resterà temporaneamente chiusa la corsia di marcia – spiega l’Anas – per permettere il completamento delle verifiche tecniche.