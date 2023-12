Chiuso il raccordo Terni-Orte per autocisterna ribaltata ad Amelia

TERNI – La strada statale 675 umbro laziale, il raccordo Terni-Orte, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Amelia e San Gemini-Narni Scalo a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto annuncia l’Anas con un comunicato. Per cause in corso di accertamento, martedì un’autocisterna che trasportava liquido infiammabile si è ribaltata in prossimità dello svincolo di Amelia sulla carreggiata in direzione Orte, senza coinvolgere altri veicoli. E’ ora in corso il trasbordo del liquido infiammabile e per motivi di sicurezza è stata temporaneamente chiusa anche la carreggiata in direzione Terni. Concluse le operazioni, sarà possibile rimuovere il veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas per ripristinare la transitabilità in sicurezza appena possibile.