Chiude il calciomercato: Ingrosso al Gubbio, cessioni per Ternana e Perugia

SI chiude ufficialmente il calciomercato. Ultimo colpo in entrata quello del Gubbio, che ha prelevato dall’Imolese Gabriele Ingrosso, difensore classe 2000. Salentino, era in prestito dal Lecce che ora lo ha girato al Gubbio. Ingrosso ha vestito a livello giovanile le maglie di Lecce, Roma, Cesena e Cagliari e poi in serie D con il Cerignola prima di approdare all’Imolese nella passata stagione.

In uscita Zakaria Sdaigui che è rientrato alla Roma. Il Perugia chiude con tre cessioni: la rescissione del contratto da parte del portiere Paolo Baiocco, mentre il giovane Alessandro Tozzuolo è stato girato in prestito all’Aquila Montevarchi per farlo giocare e fargli fare le ossa in Serie D. La Ternana ha rescisso invece con il centrocampista classe 1999 Giuseppe Argento, che si è accasato in serie D al Casarano.