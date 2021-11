Chichizola blinda il pari: impresa del Perugia in casa della capolista Pisa

PISA (4-3-1-2): Andrade, Leverbe, Hermannsson, Marin, Lucca, Tourè, Nagy, Sibilli (19′ st Cohen), Birindelli, Beruatto, Marsura (19′ st Gucher). A disp: Livieri, Dekic, Seck, Mastinu, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, Piccinini. All. Luca D’Angelo.

PERUGIA (3-5-2): Chichizola, Segre, Burrai, De Luca, Matos, Dell’Orco, Kouan (10′ st Murgia), Ferrarini (10′ st Righetti), Zanandrea, Sgarbi, Lisi. A disp: Fulignati, Megyeri, Gyabuaa, Murano, Sounas, Ghion, Manneh, Vanbaleghem, Bianchimano, Baldi. . All.: Massimiliano Alvini.

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Vittorio Di Gioia di Modena e Gaetano Massara di Reggio Calabria) IV Ufficiale: Matteo Centi di Terni VAR: Valerio Marini di Roma AVAR Luigi Rossi di Rovigo.

RETI: 11′ pt Marsura, 27′ st (rig.) De Luca

NOTE: serata fredda. Presenti 4127 spettatori di cui 240 ospiti. Espulso al 34′ st Zanandrea per doppio giallo. Ammoniti Beruatto, Kouan, Zanandrea, Birindelli, Hermannsson. Al 35′ st Chichizola para rigore a Lucca

PISA – Ottimo punto per il Grifo che ferma il Pisa all’Arena Garibaldi. Bella prestazione per i biancorossi per nulla domi per tutta la durata dell’incontro: tante le occasioni e le belle azioni. Unico neo l’espulsione di Zanandrea per doppia ammonizione. Menzione speciale per Chichizola che nel giro di cinque minuti neutralizza un rigore e dice no anche su azione al raddoppio pisano. Primo tempo Al 2′ è del Pisa la prima occasione: Sebilli va a fil di palo con un cross teso. Al 3′ Lisi in una ribattuta che era già praticamente in porta sbaglia clamorosamente. Al 10′ De Luca si vede parare un colpo di testa da Nicolas. All’11’ il Pisa si porta sull’1-0. Marsura va a botta sicura e la sfera finisce nell’angolino: Chichizola ci arriva ma nulla può. Al 23′ la realizzazione di Kouan viene annullata per un fallo in attacco di De Luca. Al 25′ in seguito di una azione prolungata De Luca la butta fuori. Secondo tempo Al 53′ da angolo per i padroni di casa non si hanno sviluppi degni di nota. Al 61′ il Grifo ha la chance di pareggiare i conti: su una palla persa dai toscani De Luca cattura e serve Zanandrea che si vede respingere il fendente da Leverve. Al 68′ De Luca calcia da lontano e la sfera esce fuori di molto. Al 71′ rigore per i biancorossi: Sgarbi viene colpito da Gucher e l’arbitro Miele concede il penalty. Dagli undici metri De Luca non stecca ed è pareggio. All’80’ Zanabdrea atterra in area Lucca. Il grifone viene espulso per somma di gialli e il direttore di gara concede rigore ai nerazzurri. Chichizola indovina la traiettoria del tiro di Lucca e respinge per poi parare l’incornata successiva dell’attaccante pisano. Al 94′ l’estremo biancorosso congela l’1-1 deviando in angolo un tiro di Gucher. Al 97′ viene sanciata la fine dell’incontro.