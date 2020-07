Chianelli, musica al parco per i malati con Annalisa Baldi e Undici Rosso

PERUGIA – Il ritorno alle attività del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” parte dal Parco del Sorriso di Serenella con un concerto musicale. Alle due artiste Annalisa Baldi e Diorhà si è unito anche il gruppo “UndiciRosso”( Davide Catanossi, Giovanni Pala, Fabio Morreale), tutti insieme per la solidarietà, ma specialmente per far trascorrere una serata allegra e serena agli ospiti del Residence “Daniele Chianelli”, bambini, ragazzi e adulti in cura presso i reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia con trapianto di midollo osseo dell’ospedale di Perugia.

Meno paura “Una serata meravigliosa – ha detto Franco Chianelli, presidente del Comitato – per iniziare pian pano ad avere meno paura e a riprendere a pieno le nostre attività e i nostri progetti, come l’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli”, un sogno interrotto dal Covid che però non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare, malgrado le grandi difficoltà”. Un concerto al tramonto nel bellissimo anfiteatro del parco, riservato ai pazienti e ai loro familiari in cui gli artisti non si sono risparmiati eseguendo pezzi del loro repertorio, manche proponendo nuove canzoni, come “A prescindere” l’ultimo singolo di Annalisa Baldi, eseguito in anteprima per il Comitato “Andrà tutto bene” pezzi che gli Undici Rosso hanno scritto proprio durante il lockdown. Diorhà, al secolo Angela Pinto, artista pugliese, ma anche volontaria in corsia all’ospedale di Foggia, con il gruppo cittadino di clownterapia, si è invece esibita, aggiungendo al suo tradizionale repertorio, con l’ultimo singolo “Un altro pianeta”, l’inno che ha scritto e dedicato ai clown e che ha voluto eseguire insieme al gruppo Vip clown di Perugia, volontari al Residence e in Oncoematologia pediatrica, il brano “Gli occhi dei bimbi”.