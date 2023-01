Checco Zalone arriva in Umbria col nuovo spettacolo ‘Amore+Iva’

PERUGIA – Checco Zalone arriva in Umbria e precisamente al PalaBarton di Perugia. E lo fa col suo nuovo spettacolo Amore + Iva scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’appuntamento è per il 16 maggio alle 21, che è anche l’unica data umbra della tournée dell’artista pugliese, che torna sul palco undici anni dopo il Resto Umile world tour. Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’ironia di Checco Zelone. Prevendite su circuito TicketOne.