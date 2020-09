Cgil, Cisl e Uil pronte a presentare un piano per l’Umbria e ‘avvertono’ la Regione

PERUGIA – Si è tenuto nei giorni scorsi il programmato incontro tra i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria e la presidente della Regione Donatella Tesei. Al tavolo si è discusso prioritariamente della situazione economica e sociale della nostra regione. I segretari hanno sottolineato come questi mesi di pandemia rischino di aggravare ancora di più la situazione, visto che nella nostra regione si sommano ormai gli effetti di tre crisi: quella finanziaria del 2008, quella del terremoto del 2016 e questa straordinaria attuale dovuta alla pandemia. Il risultato di questa somma è il crollo del pil regionale, la crescita della disoccupazione, lo spopolamento.

Il Piano “È assolutamente necessario – hanno detto alla presidente i tre segretari umbri Vincenzo Sgalla (Cgil), Angelo Manzotti (Cisl) e Claudio Bendini (Uil) – un piano di rilancio per l’Umbria, un progetto partecipato e condiviso da tutti gli attori sociali regionali, che cambi radicalmente le scelte delle politiche di sviluppo fatte in questi anni”. Per i sindacati occorre ripartire da sanità publica e territoriale, investimenti su industria 4.0, welfare innovativo e superamento della precarietà del lavoro. Per questo è stato annunciato alla presidente che il prossimo 13 ottobre, alla presenza dei segretari nazionali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, i sindacati umbri presenteranno le loro proposte per l’Umbria.