Cgil, Cisl e Uil: “Famiglie umbre costrette a scegliere fra mangiare e curarsi”

PERUGIA– I numeri dell’Arpal sono impietosi: 1200 persone dal primo settembre potrebbero beneficiare della nuova misura del Governo di 350 euro al mese per un anno e l’avviamento al lavoro. Un segnale forte per una regione costretta a fare i conti con un declino economico, prima ancora che demografico, nonostante una lenta risalita sul fronte del Pil. Le famiglie umbre, sempre più spesso lavoratrici, sono costrette a scegliere se mangiare o scaldarsi, se nutrirsi o curarsi, schiacciate fra stipendi bassi e inflazione ai picchi massimi. Un quadro disegnato nei giorni scorsi dal quotidiano Avvenire, che nel viaggio fra le famiglie italiane in vista dell’autunno, si è fermato anche in Umbria, dando voce ai sindacati, ma non solo.

Le Caritas

La fotografia del declino lo danno i numeri delle Caritas: 35.000 pasti nel primo anno alla mensa don Gualtiero di Perugia, 100 persone quotidiane in quella San Lorenzo e 5000 famiglie assistite dagli empori. A Terni invece, la mensa San Valentino fornisce solo in loco circa 80 pasti al giorno, più quelli da asporto con circa 1000 famiglie che si rivolgono all’Emporio della Solidarietà. “Stiamo riscontrando aumenti anche fra gente sola che non ce la fa con i pasti perché non ha più il gas per cucinare – dice al quotidiano Fernanda Scimmi, responsabile della mensa a Terni – ma da noi arrivano anche imprenditori falliti e ora sul lastrico e gente che riesce a fare la spesa e pagare le bollette contemporaneamente”.

I sindacati: allarme stipendi e inflazione

Maria Rita Paggio, segretaria della Cgil sottolinea come la misura del Governo escluda single con figli o coppie con figli maggiorenni: “anta gente, anche con un lavoro, non riesce più a fare la spesa visti gli aumenti del paniere e in generale non ce la fa a stare dietro a tutti i rincari: abbiamo salari e pensioni più basse della media nazionale. Per non parlare poi del fatto che anche in Umbria tante famiglie saltano le rate dei mutui dopo gli aumenti”.

Stipendi più bassi

Angelo Manzotti, segretario regionale della Cisl è ancora più netto: “L’Umbria è fra le regioni con gli stipendi più bassi d’Italia – sottolinea – e contemporaneamente una di quelle col più alto tasso di inflazione. Il risultato è che oggi la povertà si è allargata a quei nuclei familiari dove ci sono contratti a tempo indeterminato. Gli stipendi non bastano più: quando anche il ceto medio non riesce quasi più a fare fronte ai rincari del carrello della spesa, il campanello d’allarme è forte. Le famiglie sono costrette a tagliare e la prima voce è sempre la sanità: mangiare o curarsi, questa è la scelta. Come Cisl chiediamo un confronto con Governo e parti datoriali per fermare l’inflazione con misure decisive, altrimenti non se ne viene fuori”. Maurizio Molinari, segretario regionale della Uil, rincara la dose: “L’aumento dei tassi di interesse ha impoverito ancora di più l’Umbria: chi ha un mutuo e arrivava a malapena a fine mese oggi non ce la fa più. Noi siamo preoccupati soprattutto perché non vediamo una prospettiva verso il futuro, verso i giovani. Servirebbe un cambio strutturale, le misure una tantum non bastano se la povertà aumenta anche fra chi lavora”.

Caro-carrello

E intanto il carrello della spesa è sempre più caro e più scarno, con aumenti fino al 10 percento. “In questo senso spero che la nuova misura dei prezzi calmierati possa aiutare, ma non basta, vanno aiutate anche le imprese, per esempio tagliando il cuneo fiscale, così che si garantisca a ciascuno un adeguato reddito”, sottolinea al quotidiano il presidente regionale di Confcommercio Giorgio Mencaroni.