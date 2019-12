Cesvol Umbria guarda al futuro: “Meno risorse ma tutela dei dipendenti”

TERNI – Presso la sede di Terni, il Cesvol (Centro Servizi Volontariato), che dal primo gennaio è diventato regionale ha tracciato il bilancio del 2019. Presenti alla conferenza stampa il presidente Giancarlo Billi e il vicepresidente Lorenzo Gianfelice. Confermate le due sedi principali a Terni e Perugia (quest’ultima centrale) così come i 12 sportelli in altrettanti distretti sociali della regione.

Bilancio. “Il Cesvol Umbria – ha spiegato Billi – coltiva l’idea di valorizzare tutti i territori in modo tale da garantire un protagonismo a tutti prendendo il meglio da ciascuno e guardate – ha aggiunto Billi – le città più importanti sono naturalmente Perugia e Terni dove si concentra il maggior numero di associazioni , ma diventa fondamentale valorizzare Città di Castello piuttosto che Foligno, il Trasimeno, Narni o Orvieto quindi mettiamo da parte il campanile e mettiamo in campo una capacità generale. Come dirigenti del Cesvol Umbria vogliamo tranquillizzare perché l’impegno e la programmazione stanno dentro a una struttura che riesce a permeare tutto il territorio regionale. Le polemiche secondo noi sono marginali rispetto all’attività che si affermerà nel corso del tempo, già dal 2020.”

Le sfide e le risorse. Gianfelice ha puntato i fari sui tanti progetti per l’anno a venire: “Il fatto di affrontarle a livello regionale sarà una opportunità. Abbiamo creato un sistema Cesvol Umbria non una centralizzazione bensì l’importanza dei territori. Saremo agenti di sviluppo del volontariato nei territori.” Billi spiega: “C’è stata una razionalizzazione dei servizi dovuti ai minori fondi arrivati dalle fondazioni bancarie: da 1,8 milioni del 2010 ai 770.000 euro odierni. Ma abbiamo mantenuto i servizi. Ringrazio i dipendenti , che prima erano del Cesvol di Terni e Perugia, che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti ma che assicurano un impegno che va ben oltre l’orario di lavoro.” Nessuno dei 23 attuali sarà mandato a casa, è stato spiegato.

“La stabilità delle risorse, pur avendo raggiunto il minimo storico, sarà garantita. Sotto questo livello non si dovrebbe scendere – ha detto Gianfelice. Adesso stiamo vivendo una fase piena di sfide che può garantire ai Cesvol di avere un ruolo vero all’interno delle comunità. Il nostro scopo è quello di mettere insieme le istituzioni, il tessuto associativo, i volontari e anche la cittadinanza. Sempre di più dovremo lavorare per mettere insieme.”

Il Cesvol ha inoltre ricevuto due premi per i progetti “New Generation Community”, per i minori, partito a Terni e l’altro in partenza a Perugia, per il contrasto alla povertà educativa, in età infantile.