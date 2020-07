Centro per le pari opportunità, fumata bianca: Grechi presidente

PERUGIA – Dopo le indecisioni e qualche tira e molla di troppo all’interno della maggioranza di centrodestra lato Forza Italia, arriva la fumata bianca. Caterina Grechi è la nuova presidente del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione Umbria. È stata eletta nel pomeriggio di oggi, a pochi giorni dell’insediamento della nuova assemblea del Centro che sì e riunita a Perugia (Palazzo Donini) e alla quale hanno partecipato le 20 rappresentanti elette dall’Assemblea legislativa dell’Umbria e le consigliere di parità.

Vice Vicepresidenti sono state elette Morena Bigini e Tatiana Cirimbilli; segretarie Angelica Trenta e Elda Rossi. “Il Centro pari opportunità è una istituzione che ha le sue radici nel tempo e continua a essere un riferimento molto importante per le donne e per l’intera società civile dell’Umbria, soprattutto alla luce delle competenze aggiuntive che la Legge regionale 14/2016 assegna al CPO” ha ricordato la presidente della Regione, Donatella Tesei. La quale si è poi soffermata sul “ruolo fondamentale” che la biblioteca Laura Cipollone svolge come strumento culturale per la diffusione dei saperi delle donne.