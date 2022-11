Centri storici dell’Umbria, arrivano fondi per il restyling: sul piatto sette milioni di euro

PERUGIA – Da Roma arrivano fondi in Umbria per interventi che mirano al restyling dei centri urbani sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale attraverso azioni che agiscono sulle aree residenziali, sui servizi e sulle infrastrutture e al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici. La giunta regionale ha approvato la delibera che finanzia i progetti di riqualificazione urbana con uno stanziamento di 6.975.150 euro.