Centri estivi a Terni, ora finanziamenti per i gestori che riducono le rette

Avviso L’avviso si rivolge ai soggetti (associazioni, società, istituti religiosi, parrocchie, palestre, ecc.) operanti sul territorio comunale che intendano realizzare centri estivi dal 24 agosto al 12 settembre 2020 secondo i criteri di cui alle Linee guida ministeriali, recepite con Ordinanza regionale, finalizzate al contenimento del rischio Covid. Il finanziamento concedibile massimo per ogni singolo servizio sarà pari a: 2.000 euro per settimana, per strutture con capacità ricettiva fino a 20 unità; 4.000 euro per settimana per strutture con capacità ricettiva fino a 50 unità; 6.000 euro per settimana per strutture con capacità ricettiva superiore a 50 unità. La domanda di partecipazione al bando rivolto ai soggetti gestori dovrà essere inviata tramite il relativo modulo entro e non oltre le 12 del 24.8.2020, al Comune di Terni, direzione Istruzione – Cultura, via PEC comune.terni@postacert.umbria.it .