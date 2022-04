Celebrato il 170/o anniversario di fondazione della polizia di Stato

Nessuno venga lasciato solo

“La pandemia ha pesantemente condizionato le nostre vite” ha ricordato il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai il quale, durante il suo intervento alla cerimonia, ha sottolineato che “la polizia c’è e si batterà perché nessuno venga lasciato solo” poiché “dal camminare insieme non si può prescindere”. A Perugia le celebrazioni sono cominciate nel piazzale interno della questura dove si è svolta in forma riservata la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della polizia di Stato. Quindi la cerimonia, in piazza IV Novembre, con la lettura del profilo storico della Polizia di Stato, dei messaggi augurali e con la consegna dei riconoscimenti al personale che si è distinto in servizio.

Celebrazioni anche a Terni

Anche a Terni si è svolta la celebrazione del 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, iniziata con la deposizione di una corona a ricordo dei caduti della Polizia di Stato, nel piazzale antistante la questura, da parte del Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla. Studenti e bambini entusiasti hanno avuto la possibilità di interagire con il personale della Questura di Terni e delle Specialità, presenti con i loro stand nello spazio del Caos, e di vedere dal vivo le attività della Polizia di Stato. Un’occasione unica per salire a bordo di una Volante, rilevare un’impronta digitale, usare il metal detector, imparare la viabilità stradale ed assistere ad un’operazione antidroga, con tanto di cane poliziotto o vedere come si reagisce ad un’aggressione.

Tanta gente ed entusiasmo

Il sorriso e l’entusiasmo dei grandi e dei più piccoli hanno rappresentato sicuramente un’ulteriore occasione per avvicinare la gente alla Polizia di Stato, la realizzazione tangibile di quell’ “Esserci sempre” che rappresenta ormai da anni il Leitmotiv dello spirito che anima ogni giorno il lavoro dei poliziotti e delle poliziotte.

La cerimonia al Teatro Secci ha visto la nutrita partecipazione delle massime autorità cittadine e provinciali, con la premiazione del personale che si è distinto per doti professionali e per lo spirito di sacrificio dimostrato, e con l’esibizione dell’attore Riccardo Leonelli e del cantante-pianista Giuseppe Barbera, del CET Centro Europeo di Toscolano, fondato da Giulio Rapetti Mogol. Particolarmente emozionante il momento in cui il M° Mogol “intervistato” dal questore Failla, ha parlato di come sono nate alcune delle sue canzoni più celebri. La cerimonia si è conclusa con le visite guidate al Museo Archeologico e al Museo d’Arte Contemporanea e, a ricordo dell’evento, è stata distribuita agli ospiti una riproduzione dell’opera del M° Massimo Zavoli, realizzata proprio per celebrare il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.