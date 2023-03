Celebra i 500 anni del Perugino denigrando Terni: Galleria Nazionale dell’Umbria nella bufera

TERNI- Sta facendo il giro dei social il post con cui Lercio, il celebre sito di satira, deride la città di Terni. Ad indignare non è tanto il diritto di satira, sacrosanto, quanto il fatto che il post in questione sia sponsorizzato dalla Galleria Nazionale dell’Umbria, in occasione dei 500 anni del Perugino. “Colto da sindrome di Stendhal nella Sala del Perugino, portato d’urgenza a visitare Terni”, recita il post.

La sindrome di Stendhal è una patologia che si presenta con stato confusionale, nausea, vomito e perdita di coscienza, senza alcun disturbo organico che la provochi. Una sindrome che colpisce persone esperte o inesperte di arte che si trovano in una situazione emotiva molto coinvolgente, come il trovarsi per la prima volta di fronte a uno o più capolavori d’arte. Ecco dunque che la battuta su Terni assume un aspetto spregiativo nei confronti della città

La pagina social di Lercio è stata presa d’assalto, accusata di fare satira “a gettone”, accettando per soldi anche di denigrare una città, ma le critiche maggiori stanno arrivando alle istituzioni ternane che non hanno preso alcuna posizione.

Il Pd all’attacco

Il Pd ternano coglie l’occasione con una nota firmata dal segretario comunale Pierluigi Spinelli e la responsabile cultura Giulia Piccioni, per attaccare le istituzioni cittadine.

“La Galleria Nazionale dell’Umbria ha “la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio culturale, affinché la comunità riconosca, apprezzi e dunque tuteli il valore culturale, sociale ed economico dei beni in essa contenuti e del patrimonio culturale storico diffuso nei luoghi della regione” nonché, in quanto istituzione pubblica, l’obbligo di valorizzare e sostenere la coesione sociale attraverso l’arte e la sua promozione.

Dove la satira è esercizio del diritto alla libertà d’espressione nonché strumento di intrattenimento, come ci dimostra il grande seguito di Lercio.it, rimaniamo sorpresi della scelta, da parte della Galleria Nazionale Umbra, di partecipare ad un post sul Cinquecentenario del Perugino che scredita la città di Terni, che ci risulta ancora saldamente in Umbria.

Regione Umbria e Comune di Terni dovrebbero chiedere immediata chiarezza alla Galleria su qual è lo scopo di questo tipo di comunicazione e quale sia stata la natura degli accordi con il collettivo Lercio.it che ha portato a questa uscita grave, che ha lasciato attonita un’intera comunità, oltre a prendere immediate distanze.

Va comunque fatta una riflessione a seguito di questo fatto, cioè che alla fine di un’esperienza amministrativa di 5 anni il sindaco Latini continua a non avere peso, a non essere considerato un soggetto autorevole, a scapito della comunità che rappresenta”.