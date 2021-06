C’è Orvieto dentro “Makumba”, la hit di Noemi e Carl Brave per l’estate 2021 (VIDEO)

La Rupe finisce dentro una hit estiva, una di quelle che si preparano ad invadere le nostre radio in questi mesi caldi. “Makumba” è il singolo che mette insieme due nomi della scena romana, Carl Brave, al secolo Carlo Luigi Coraggio e Noemi.

Nel brano, che shakera più o meno alla solita maniera tutti gli ingredienti tipici della canzone leggera estiva – vivaddio, un po’ di leggerezza – si dice infatti: “M’hai lasciato appeso ad un discorso in sospeso /Non ti vedo da quel giorno, in quel fast food a Orvieto”

Già, ma quale sarà mai, il fast food? Non è che ci sia molta scelta nel settore, da quelle parti. Forse, anzi quasi certamente, è solo una trovata per la rima. Però intanto si cita un pezzo d’Umbria. E non fa mai male.