C’è ancora il Covid nel Cesena: rinviata la gara del Gubbio

Non si giocherà la partita fra Gubbio e Cesena, in programma sabato 13 febbraio. Era nell’aria, visto che in casa Cesena ci sono ancora diversi giocatori positivi al Covid, situazione che aveva portato già al rinvio della gara col Perugia. Di seguito la nota ufficiale della Lega Pro.

la Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza documentale presentata in data 10.02.2021 dalla società Cesena; della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica – Azienda USL della Romagna pervenuta in data 04.02.2021, avente ad oggetto “presenza di cluster di Covid-19 e misure per il contenimento della diffusione del contagio” nella quale si rileva “la rapida diffusione del contagio da SARS-CoV-2 tra i soggetti esposti (cluster di 11 casi di COVID-19 confermati dal 29 gennaio al 3 febbraio) e il coinvolgimento trasversale sia di atleti del Gruppo Squadra di componenti dello Staff Tecnico”; della successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica – Azienda USL della Romagna pervenuta in data 10.02.2021 nella quale, con pari oggetto, si evidenzia “l’estensione del cluster di positività del contagio da SARS-CoV-2 tra i soggetti esposti (22 casi di COVID-19 confermati dal 28 gennaio al 6 febbraio) e il coinvolgimento trasversale sia di atleti del Gruppo Squadra di componenti dello Staff Tecnico”; dispone che la gara Cesena-Gubbio, in programma sabato 13 febbraio 2021, Orogel Stadium “Dino Manuzzi, Cesena, venga rinviata a data da destinarsi”