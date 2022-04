C’è anche un premio Pulitzer tra i vincitori di ‘Raccontami l’Umbria’

Premio Scuole di giornalismo

Per il Premio Scuole di giornalismo la giuria ha selezionato Francesco Ferasin e Alberto Vigonesi per il loro originale servizio ‘Brian e la casa dipinta a Todi’ trasmesso sul canale “Quattrocolonne” della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Sono due le menzioni speciali che la giuria conferirà. La prima a Clelia Arduini per l’articolo “A riveder le stelle” pubblicato da Touring magazine; la seconda ad Andrea Sbarretti per il suo video “Gavelli” andato in onda su Tg2 Weekend di RAI 2. La giuria 2022 è presieduta da Bruno Gambacorta, ideatore e responsabile di ‘TG2 Eat Parade’. Tutti i premi e le menzioni speciali saranno consegnati nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà alle ore 12 di venerdì 8 aprile a Perugia, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, in Corso Vannucci, nell’ambito del Festival Internazionale di Giornalismo e che potrà essere seguita in streaming. “Lo scopo di Raccontami l’Umbria – ha ricordato il presidente della Camera di commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni – è sempre stato quello di creare un nuovo format di comunicazione del territorio, in grado di far conoscere nel mondo il valore dell’Umbria, le sue unicità e i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande qualità. Ancora una volta i risultati ci dicono che abbiamo colto nel segno e ci incoraggiano a proseguire su questa strada”.