C’è anche l’umbra Sonia Montegiove nella squadra della ministra Pisano

PERUGIA – C’è anche la giornalista ed esperta informatica umbra Sonia Montegiove nel “Gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online”, istituito dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano, di concerto con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella. Marscianese, 44 anni, programmatrice presso Arpal, fa parte del Digital Transformation Institute, è presidente di LibreItalia, associazione di volontariato che sostiene la diffusione del software libero. Si occupa di comunicazione e animazione per la rete Animatori Digitali della Regione Umbria. È responsabile editoriale di Tech Economy e scrive per diversi magazine online tra cui Girl Geek Life. È autrice dei libri Gnomeide e Gnomeide 2.

Finalità Il Gruppo di lavoro dovrà occuparsi prima di fare un’analisi approfondita delle cause dei fenomeni di odio online, poi di una valutazione di possibili misure di contrasto, anche attraverso nuove proposte normative. “Ormai non c’è giorno senza cui non si registrino casi eclatanti di hate speech”, ha detto Paola Pisano a margine della firma. “Credo che la creazione di questo gruppo di lavoro sia un passo in avanti importante che testimonia l’attenzione che il Governo intende dare a un tema delicato. Ringrazio il Ministro Bonafede e il Sottosegretario Martella per avere prontamente aderito”. Il Gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online” sarà istituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e sarà coordinato dall’Avvocato Guido Scorza, esperto del Dipartimento per la trasformazione digitale, che si avvarrà della consulenza, a titolo gratuito, di sedici esperti esterni con diverse competenze sul mondo del digitale.

Squadra Ne faranno parte i sociologi Stefano Epifani e Giovanni Boccia Artieri; i giornalisti Luca De Biase, Sonia Montegiove, Martina Pennisi, Anna Masera e Ilaria Sotis; lo scrittore Massimo Mantellini; l’avvocato Carlo Blengino; l’Ingegnere Juan Carlos De Martin; i docenti universitari Giovanni Ziccardi, Giovanna Cosenza e Sara Bentivegna; i creativi Paolo Iabichino e Rosy Russo; il ricercatore Walter Quattrociocchi.

Tempi Il gruppo di lavoro avrà una durata prevista di tre mesi, durante i quali potrà invitare a partecipare soggetti pubblici o privati al fine di acquisire informazioni e spunti. Al termine verrà stilata una relazione conclusiva, con: i risultati dell’analisi; una o più proposte concrete, tra cui eventuali misure correttive alla normativa attualmente prevista per contrastare l’odio online.