Catia Polidori entra nella cabina di di regia nazionale di Forza Italia

Prima volta Polidori, membro della commissione Attività produttive della Camera, spiega che “è la prima volta che una parlamentare umbra assume un incarico così importante all’interno del partito. Sono molto felice per questa nomina – aggiunge la deputata altotiberina – e ringrazio il presidente Berlusconi per la stima nei miei confronti e per la fiducia che mi ha dimostrato in tutti questi anni dandomi la possibilità di diventare deputata, poi sottosegretario, viceministro, coordinatrice regione, responsabile di Azzurro donna e, infine, coordinatrice nazionale. È un impegno che onorerò con tutta me stessa per il bene del partito”.