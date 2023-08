Catanzaro-Ternana si gioca a Lecce. Fere, via Morlupo ecco Luperini

TERNI – Sarà lo stadio Ettore Giardiniero di Lecce, meglio noto come Via del Mare, ad ospitare Catanzaro-Ternana, in programma domenica sera alle 20.30 per la seconda giornata di campionato.

La decisione è arrivata dalla Lega di Serie B dopo che non è andato a buon fine l’ultimo sopralluogo all’impianto calabrese, oggetto di lavori di ristrutturazione, in particolare all’impianto di illuminazione, ma non solo. Il rischio forte è che si giochi anche a porte chiuse, vista la concomitanza a Lecce con la festa patronale, motivo che però aveva già costretto la Lega B a spostare a domenica sera il match.

Mercato

Intanto la Ternana, dopo Casasola, annuncia anche un altro ex Grifone: è il centrocampista Gregorio Luperini, classe 1994, lo scorso anno 35 presenze e 5 gol coi biancorossi. Per lui triennale in rossoverde. Il giovane portiere Alessandro Morlupo, dopo aver svolto tutto il ritiro con la Ternana, va invece in prestito in serie D all’Ostia Mare, sponsorizzata da Pharmaguida, del patron rossoverde Nicola Guida.