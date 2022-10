Castori blinda il Grifo: squadra in silenzio in vista del Cittadella

PERUGIA– Domani alle 16.15 Perugia in campo al Curi contro il Cittadella. Silenzio per Fabrizio Castori, che non parla in conferenza stampa. Squadra blindata al Curi, con pochissime indicazioni. Obiettivo, proseguire la striscia iniziata la scorsa settimana

Andrea Beghetto si è allenato anche oggi è pertanto farà parte della lista dei convocati. Nulla da fare invece per Jacopo Furlan, Gabriele Angella, Aleandro Rosi, Ryder Matos e Simone Santoro, quest’ultimo squalificato. Riaprirà la curva Nord, che dunque si prepara a riaccogliere i tifosi.

Intanto, in occasione del 45º anniversario dalla scomparsa di Renato Curi, nel tardo pomeriggio di venerdì padre Mauro Angelini ha officiato la Santa Messa in suffragio alla presenza di squadra e staff del Perugia al completo, gli ex grifoni Franco Vannini e Claudio Tinaglia, i familiari di Curi e Ceccarini e una rappresentanza del settore giovanile, più tifosi, amici e curiosi.