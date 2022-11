Castiglione, tutto pronto per l’albero di Natale in acqua più grande del mondo dall’8 di dicembre

L’associazione Eventi Castiglione del Lago E.T.S., con i suoi 100 volontari, ha deciso di offrire nuovi impulsi all’evento dell’anno, che nelle precedenti edizioni ha attratto circa 350.000 visitatori. L’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo nell’acqua, di dimensioni 1.080 metri di lunghezza per 50 metri di larghezza, 7.000 metri di cavo, 165 pali portanti e 2.600 luci perimetrali, punta alle rinnovabili. L’energia utilizzata per accendere l’albero e alimentare l’evento nel suo complesso proverrà interamente da fonti rinnovabili, grazie al sostegno e al contributo di Futura Energie e, sempre in riferimento a questa tematica, possiamo già annunciare che durante i giorni di “Luci sul Trasimeno” si svolgerà un convegno sulle comunità energetiche rinnovabili per fare il punto della situazione con alcuni esperti del settore”, spiega Marco Cecchetti, presidente dell’associazione. Che poi aggiunge: “Sempre come gesto di rispetto verso l’ambiente, a partire da questa edizione abbiamo deciso di ridurre in maniera sostanziale il supporto cartaceo per il materiale informativo e di comunicazione, che sarà convogliato prevalentemente tramite web e social, per un risparmio stimato di circa 1.200 kg di carta”.

Il cuore dell’evento

Cuore pulsante dell’evento è il ‘Percorso dell’albero’, che si snoda esternamente alla Rocca Medievale e che comprende: il “Bosco incantato” dove i visitatori, immersi in uno spettacolo di luci, verranno accompagnati da simpatici elfi all’interno del bosco di Babbo Natale (qui i bambini potranno divertirsi facendo tante attività come costruire decorazioni natalizie, ascoltare storie e mandare la letterina a Babbo Natale); la “Terrazza panoramica” (unico punto di visione dell’albero sull’acqua); e a seguire, entrando nella Rocca del Leone, lo “Spettacolo della natività”, una narrazione audiovisiva capace di coinvolgere lo spettatore con una proiezione immersiva sulle antiche mura (il progetto è una produzione di Int. Geo. Mod. Perugia con testi di Mirko Revoyera, illustrazioni e animazioni di Luciano Carrera e Andrea Marchi, musiche originali di Federico Ortica).

Le attrazioni

All’esterno del ‘Percorso dell’albero’ non mancheranno le altre attrazioni che caratterizzano il Natale castiglionese: la divertente pista di pattinaggio sul ghiaccio, la scintillante ruota panoramica, le accattivanti casette del mercatino natalizio e l’inedita “piazzetta del gusto”, il luogo perfetto dove soddisfare la golosità dei visitatori con tante specialità natalizie. Altra novità rispetto al passato è la totale gratuità per i bambini fino a 12 anni nell’accesso al “percorso dell’albero” e alle iniziative ad esso collegate; il costo del biglietto per gli adulti è stato fissato in 8 euro. I biglietti potranno essere acquistati in loco oppure online sul sito internet www.lucisultrasimeno.it dove potranno essere reperite anche tutte le altre in formazioni utili.