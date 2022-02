Castiglione del Lago, violazioni su Bonus 110 e sicurezza: due denunce

PERUGIA – I carabinieri del territorio, insieme a quelli del Nucleo ispettorato del lavoro e ai Forestali, hanno ispezionato in un cantiere edile, nel comune di Castiglione del Lago, dove una ditta stava realizzando opere di ristrutturazione rientranti nel cosiddetto “bonus 110%”.In particolare due persone sono state denunciate a piede libero per varie violazioni della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un imprenditore – in base sempre a quanto si è appreso dai carabinieri – è stato deferito poiché non avrebbe compilato in modo corretto il Documento di valutazione dei rischi, privo della parte relativa allo “stress da lavoro correlato” e al rischio biologico covid-19.

Un libero professionista, deferito anche lui in stato di libertà, è invece accusato di non aver adottato – in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori – le opportune azioni di coordinamento e controllo dei lavoratori autonomi all’interno dell’area del cantiere.

Per tutte le violazioni accertate, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale della ditta fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, e comminate ammende per complessivi 14.887 euro.

L’area cantiere, al termine degli accertamenti, è stata sottoposta a sequestro penale.