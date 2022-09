CASTIGLIONE DEL LAGO – Più di cinquanta chili di hashish nel garage di casa: questa quantità di droga trovata in possesso di un 20enne di Castiglione del Lago dalla polizia di Stato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagrante per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto risale alla giornata di martedì, quando la squadra Mobile della questura di Perugia ha fatto scattare la perquisizione presso l’abitazione del 20enne. Inizialmente è emersa la presenza di hashish e marijuana in borse da viaggio e scatole.

Perquisire il garage

Poi gli agenti hanno deciso di perquisire il garage e qui che era occulata la quantità maggiore di droga, confezionata in panetti, ovuli e cilindri. Ben 52 chili di hashish e 2,5 di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. In una delle valigie inoltre la polizia ha trovato 30 mila euro in contanti. “Lo stupefacente – spiega la nota della polizia di Stato – se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato ricavi per oltre mezzo milione di euro”. Dopo gli accertamenti di rito, il 20enne è stato condotto nel carcere perugino di Capanne.