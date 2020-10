Castiglione del Lago, un riconoscimento per meriti sportivi a Gabriele Fella

CASTIGLIONE DEL LAGO – È stato consegnato lo scorso 23 ottobre, in forma privata e nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti, dall’Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago a Gabriele Fella, il campione paralimpico nelle discipline di lancio del peso e del giavellotto, un riconoscimento per i meriti sportivi e gli importanti risultati raggiunti. Il gesto simbolico, compiuto dal sindaco Matteo Burico e dal vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Sacco, è volto a testimoniare la stima e l’affetto di tutta la comunità castiglionese per lo sportivo. L’Assessorato allo Sport, in particolare, ha fortemente voluto questo riconoscimento, per consolidare il legame con l’atleta e con tutti gli sportivi del territorio, nell’orizzonte più ampio della nomina di Castiglione del Lago a Comune Europeo dello Sport 2022.

“Sono un giovanissimo ragazzo – si fa per dire – di 43 anni e a 30 anni – ha detto Fella – ho scoperto di essere malato di paraplegia spastica, malattia neurodegenerativa rara. Da lì in poi la mia vita è drasticamente cambiata e, anche per combattere la depressione, mi sono dedicato allo sport. Devo tanto all’Atletica paralimpica e alla FISPES perché mi hanno fatto tornare a sentire il profumo della vita e perché sto avendo veramente tantissime soddisfazioni. Ho un sogno da realizzare e da dedicare a mio padre, che è sempre presente ai miei allenamenti, alle trasferte in macchina e in altre tantissime occasioni. Questo sogno ha il colore azzurro. So che è e sarà difficile, ma finché avrò forza e motivazione ci proverò e riproverò”.

“E poi la grande sorpresa, quella proprio inaspettata – prosegue l’atleta – Venerdì 23 ottobre, con la complicità di un mio grandissimo amico, mi ritrovo in una sala dove mi aspettava il Sindaco Matteo Burico insieme al Vicesindaco e Assessore allo sport Andrea Sacco, per consegnarmi una targa in onore al mio impegno sportivo e a tutte le vittorie che ne sono conseguite. È stata una sorpresa graditissima che porterò sempre nel mio cuore. Grazie ancora”.