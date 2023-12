Castiglione del Lago, paga il pieno con le tessere carburante delle ambulanze: denunciato

Immagini delle telecamere

Nei due episodi l’uomo avrebbe utilizzato indebitamente le tessere per fare il pieno (80 euro circa la prima volta, 90 euro circa la seconda), così come riscontrato per mezzo dei filmati di videosorveglianza della pompa di benzina di volta in volta utilizzata per l’approvvigionamento del carburante. I militari, infatti, mediante la localizzazione del sito esatto in cui erano state utilizzate le tessere carburante, le quali sono dotate di un codice identificativo univoco, e la successiva estrapolazione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso, avrebbero individuato e successivamente identificato il presunto responsabile.