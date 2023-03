Castiglione del Lago, muore schiacciato sotto l’escavatore con cui sta lavorando

CASTIGLIONE DEL LAGO – Un cinquantacinquenne è morto sabato mattina a Castiglione del Lago mentre stava lavorando con un escavatore all’interno di una proprietà di una azienda agrituristica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, quando le sue condizioni erano già gravi. Le forze dell’ordine, arrivate sul posto lo hanno infatti trovato schiacciato sotto un braccio del mezzo pesante Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato vittima di un proprio errore di manovra. Sarebbe rimasto intrappolato tra la benna e il rollbar, ovvero le barre che servono a proteggere persino da capovolgimenti dei mezzi pesanti.

Approfondimenti del caso

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli approfondimenti del caso. Intanto proseguono le indagini sia per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sia per valutare la regolarità dei rapporti di lavoro della vittima. Sul posto è giunto anche il nucleo infortuni sul lavoro della Usl1. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale perugino Santa Maria della Misericordia