Castiglione del Lago, l’auto finisce fuori strada: madre e figlia ferite: la prima è grave

CASTIGLIONE DEL LAGO – Incidente nella serata di giovedì in via Piana. Poco prima delle 22 un’auto con a bordo mamma e figlia è finita fuori strada per cause in fase di accertamento: la prima è stata liberata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta incastrata con le gambe, è in codice rosso stabile. La seconda è fortunatamente in codice verde. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri di Città della Pieve. Con loro gli operatori sanitari del 118.