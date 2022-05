Castiglione del Lago, la grande Patti Smith sarà a Moon in June

Scenario medievale

In Umbria, quindi, l’appuntamento da segnare in agenda è per domenica 26 giugno all’interno dello scenario della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (ore 21, prezzo biglietto 45 euro + prevendite attive su www.ticketone.it e www.boxol.it) con “An evening of poetry and music” e protagonista il Patti Smith acoustic duo. Quello di Patti Smith è il primo grande nome internazionale del festival che anche quest’anno ripete, allargandosi ancora di più, l’esperienza itinerante con concerti in varie location del Trasimeno, dopo la conferma del consueto e immancabile palco naturale dell’Isola Maggiore. Moon in June è realizzato con il sostegno della Regione Umbria, dei “Fondi Por Fesr Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo” e di 6 Comuni del territorio lacustre (prossimamente saranno presentati cartellone, novità e partner dell’edizione 2022).