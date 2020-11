Castiglione del Lago, incendio in una casa: crolla il tetto

CASTIGLIONE DEL LAGO – Incendio lungo la via Corcianese a Castiglione del Lago. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in una abitazione dove le fiamme hanno coinvolto una casa privata. Sul posto in supporto anche l’autoscala ed una autobotte provenienti dalla centrale di Perugia Madonna Alta. Le fiamme hanno interessato una soffitta e una parte del tetto è crollata. Nessuno è rimasto coinvolto. Nell’incidente, invece, sono coinvolte 4 vetture, 4 le persone ferite trasportati in ospedale. Sul posto anche 118 e forze dell’ordine.