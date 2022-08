Castiglione del Lago, entra in gioielleria e ruba una catenina d’oro: denunciata

CASTIGLIONE DEL LAGO – E’ entra in una gioielleria di Pozzuolo umbro e ha rubato una collanina d’oro da 350 euro appoggiata sul bancone del negozio. Per questo una donna è stata denunciata per furto aggravato dopo che la proprietaria dell’attività commerciale ha realizzato di aver subito il furto e denunciato l’accaduto alle autorità. Il colpo risale al giugno scorso, ma nelle ultime ore le forze dell’ordine, all’esito di tutte le indagini del caso, hanno inviato l’informativa alla Procura di Perugia. In particolare, la presunta ladra è stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza della gioielleria che l’hanno ripresa mentre metteva le mani sulla collanina d’oro appoggiata sul bancone e se la infilava in tasca. La donna, che era entrata nell’oreficeria per vedere alcuni monili, è poi uscita dal negozio senza acquistare nulla.