Castiglione del Lago, dà fuoco all’auto della ex moglie e poi la minaccia di morte

CASTIGLIONE DEL LAGO – Avrebbe dato fuoco all’auto della ex moglie e minacciato la donna di morte davanti al figlio minorenne. Per questo un uomo, indagato per stalking e danneggiamento, è finito agli arresti domiciliari a conclusione delle indagini delle forze dell’ordine in zona Castiglione del Lago. Secondo quanto riportano alcune testate locali, l’uomo avrebbe provocato il rogo che ha distrutto la macchina parcheggiata nel cortile dell’abitazione in cui la donna vive con il figlio. L’ex marito è anche accusato di averla perseguitata e di aver messo in atto comportamenti aggressivi, che hanno spinto la signora a sporgere denuncia.