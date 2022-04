Castiglione del Lago, alla Darsena gli Sugar Sugar, Carmelo Pipitone e Pino Scotto

CASTIGLIONE DEL LAGO – Piccolo cambio di passo nella programmazione artistica della Darsena Live Music. Dopo una prima parte della stagione dedicata prevalentemente alla musica regionale, con i concerti a tutto fuoco dei El Terrific, Lizi and the Kids e le sonorità più indi o ballerecce dei Garpets 30k e Falegnameria Marri ecco che approderanno sulle sponde del Trasimeno anche artisti di fama nazionale e internazionale. Sabato 9 Aprile è subito il turno della band americana Sugar Sugar, band selezionata per la prestigiosa serie Sofar Sounds New York City, che presenterà i nuovi brani a due anni dall’album di debutto “Fickle Mauve”. L’evento si lega idealmente al concerto inaugurale della stagione darsena 2022, quello di Joy Bogat, mandando un preciso invito a tutti gli amanti del NeoSoul e RnB della regione. Si continuerà poi con Carmelo Pipitone (16/04), fondatore dello storico gruppo Marta sui Tubi, con cui ha pubblicato 6 album e collaborato con artisti del calibro di Lucio Dalla, Franco Battiato ed Enrico Ruggeri. Previsto invece per il

Si terrà invece il 23 Aprile il concerto di Pino Scotto, icona del rock nazionale che non ha bisogno di troppe presentazioni, in giro per palchi dalla fine degli anni 70, con la sua inconfondibile voce, profonda e graffiante. A chiudere come si deve il mese di Aprile, doppio appuntamento venerdi 29 con la chitarra infuocata di Bologna Violenta e sabato 30 il blues contaminato di The Blues Against Youth.