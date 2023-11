Castiglione del Lago, a gennaio ripartono i lavori di riqualificazione dell’ospedale

I dati di attività

La notizia è stata ufficializzata durante la visita del direttore generale dell’Usl Umbria 1, Nicola Nardella, che con i medici ed i professionisti che ci lavorano si è confrontato per capire le criticità e per recepire le istanze. Per quanto riguarda i dati di attività dell’ospedale, sebbene non siano tornati ancora ai volumi del periodo pre-Covid, gli interventi chirurgici in day surgery ed in regime ordinario nei primi 9 mesi del 2023 sono aumentati del 66% rispetto allo stesso periodo del 2022. Peculiarità dell’ospedale è il soccorso lacustre: gli equipaggi sanitari del 118, infatti, possono trovarsi a prestare assistenza anche sulle isole del Trasimeno. Il servizio è attuabile e garantito grazie alla convenzione con l’Associazione di salvamento, che mette a disposizione del personale sanitario mezzo nautico e piloti.