Castiglione, a tutta stand-up comedy con Giorgio Montanini e il suo “Undiceximo”

CASTIGLIONE DEL LAGO – Seconda edizione per Nutria Stand-Up Comedy Show – evento ideato e diretto da Luca Carloncelli e Riccardo Moriconi – che martedì 24 agosto (ore 21.30) prenderà il via a Castiglione del Lago, nella splendida Rocca Medievale (già “del Leone”) con “Undiceximo”, nuovo monologo di Giorgio Montanini. Un titolo che, oltre il banale riferimento alla produttività artistica, nasconde un messaggio ben preciso e contiene anche la consapevolezza di aver chiuso un percorso per iniziarne un altro. Lo spettacolo, nato nel contesto di un evento epocale (il coprifuoco per combattere la pandemia di Covid 19) racconta la consapevolezza che, oltre a un percorso personale, c’è anche un cambiamento a livello universale. Per la prima volta l’essere umano è realmente in balia degli eventi e incapace di affrontare un fenomeno banalissimo, seppure nella sua straordinarietà. Siamo venuti fuori realmente per quello che siamo: inconsapevoli, inadeguati, indifesi. Una delusione come popolo, una delusione come individuo. Una resa incondizionata che non risparmia nessuno e non contempla eccezioni. Questo monologo è la presa di coscienza di esserci arresi come cittadini e corrotti come persone. Uno schiaffo che ci ridimensiona come specie, ma che, soprattutto, mi ha ridimensionato come persona. Credevo fossimo meglio, credevo di essere meglio.

La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. I temi affrontati dal comico stand-up vanno dal politico al sociale, vengono trattati con un piglio satirico e irriverente e il linguaggio è rigorosamente senza filtri. Questo il nuovo progetto firmato da “Radio Trasimeno”, associazione di promozione sociale attiva dal 2011 sul comprensorio del Trasimeno, con all’attivo negli anni sei stagioni di trasmissione ed intrattenimento sul web, organizzazione di numerosi festival musicali ed eventi, presentazioni e partecipazione attiva a molte altre iniziative svolte sul nostro territorio.

A parlarcene la direzione artistica dell’evento composta dal presidente di Radio Trasimeno Luca Carloncelli e da Riccardo Moriconi. «Citando il piccolo grande Saverio Raimondo “la differenza tra comicità e satira è la stessa differenza che c’è tra lo scivolare su una buccia di banana o scivolare su un preservativo usato: fanno entrambe ridere ma la seconda fa anche schifo”. Quando abbiamo pensato a quale figura lacustre potesse meglio rappresentare questo assioma abbiamo capito che non c’era dubbio alcuno: la nutria. Tanto rozza e sporca quanto ironica ed iconica. Dopo il successo della prima edizione con Luca Ravenna, abbiamo deciso di tagliar via i fili ad ogni freno! Arriva dalle Marche con il suo nuovo spettacolo “Undiceximo”, e noi siamo felicissimi di poterlo ospitare, il padre della stand-up comedy in Italia: Giorgio Montanini».

Giorgio Montanini è uno stand-up comedian, autore e attore. É uno dei pochi rappresentanti della stand up comedy in Italia. Ha registrato sold out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con “Nemico pubblico”, “Liberaci dal bene”, “Per quello che vale”, “Eloquio di un perdente”, “Quando stavo da nessuna parte”, “Come Britney Spears”. Nel 2020 è stato protagonista sul grande schermo del film “I predatori” di Pietro Castellitto, pellicola premiata al Festival del Cinema di Venezia. I biglietti sono già in vendita presso il circuìto Ticket Italia.

Per accedere a questo e a tutti gli eventi alla Rocca Medievale occorre esibire il green pass.