Casteluccio di Norcia, è iniziata la raccolta della lenticchia: “Raccolto abbondante”

NORCIA – È iniziata la raccolta della lenticchia a Castelluccio di Norcia. Intanto gli agricoltori stanno già pensando alla fioritura 2021.

“Il raccolto è fortunatamente molto abbondante grazie a delle condizioni climatiche che sono state ottimali e siamo molto soddisfatti anche per quella che da tutti è stata definita la fioritura più bella di sempre, ma ora dobbiamo immaginare di organizzare dei servizi”, ha detto all’Ansa il portavoce degli agricoltori, Gianni Coccia. “Per il prossimo anno – aggiunge – dovremmo organizzare dei piccoli punti ristoro sul Pian Grande così da dare conforto ai visitatori”.

Per il portavoce degli agricoltori “la fioritura di questa stagione ha, una volta di più, mostrato le potenzialità che ha Castelluccio”. “Adesso – ha proseguito – dobbiamo avviare un ragionamento ampio così da rendere questo territorio sempre più attrattivo e capace di soddisfare le esigenze dei turisti”.

Intanto anche per la prossima fioritura “realizzaremo di nuovo dei camminatoi tra i campi così da permettere ai visitatori di addentrarsi per scattare foto senza calpestare le piante di lenticchia”, ha concluso Coccia.