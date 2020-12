Castelluccio di Norcia, riapre al traffico la Sp del Pian Perduto

NORCIA – Nella giornata di ieri è stata emanata dalla Provincia di Macerata l’ordinanza n° 137 che prevede la riapertura al transito della S.P. 136 “PIAN PERDUTO”, con istituzione del limite di velocità massima di 60 km/h, nel tratto compreso tra il km 8+000 e il km 13+395, tra Castelsantengelo sul Nera e Castelluccio di Norcia.

“Si tratta di un segnale importante – sottolinea il presidente del Parco Nazionale dei Monti SIbillini, Andrea Spaterna – non solo ovviamente per la comunicazione viaria tra i due versanti del Parco, Marche ed Umbria, ma soprattutto per il valore simbolico che questa riapertura riveste. Castelluccio e la sua piana rappresentano uno dei luoghi più significativi del Parco ed aver ottenuto il ripristino della viabilità, compromessa dagli eventi sismici del 2016, consentirà una migliore fruibilità dell’area, a vantaggio del tessuto sociale ed economico del territorio, oltre che dei visitatori, chiaramente sempre nel rispetto del contesto naturale, assolutamente unico, che lo caratterizza”.