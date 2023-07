PERUGIA – “Questa idea di progetto è stata pensata come un dono che possa durare nei secoli, nel rispetto del genius loci di Castelluccio e per il bene della sua amabile comunità e delle generazioni future, ma anche come tributo alla bellezza di uno dei luoghi più affascinanti di tutta l’Umbria”. Così l’imprenditore Brunello Cucinelli mercoledì alla conferenza stampa di presentazione dei progetti di ricostruzione post terremoto del borgo umbro. Progetti che erano già stati presentati il mese scorso a Milano.

Il progetto

Alla conferenza stampa oltre a Cucinelli hanno partecipato la presidente Donatella Tesei, il rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero e il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Da una parte c’è quindi il progetto «innovativo e avveniristico» di ricostruzione e riqualificazione studiato dalla Regione, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, dall’altra l’idea di Cucinelli per la rinascita dell’antico borgo con una visione a cinque secoli. Insieme per far tornare Castelluccio di Norcia luogo di bellezza, di spiritualità, di vivibilità facendolo reggere su «fondamenta» che lo renderanno sicuro negli anni.

I particolari

L’opera studiata dalla Regione è stata pensata sulla base delle più avanzate e innovative applicazioni scientifico-tecnologiche dell’ingegneria e dell’architettura, che hanno permesso di elaborare una ricostruzione sperimentale del centro storico su una piattaforma isolata sismicamente al suolo. Un’opera f«ortemente improntata allo sviluppo sostenibile ambientale», grazie alla riutilizzazione di tutti i materiali di scavo che saranno recuperati dalla fase di realizzazione delle piattaforme di isolamento sismico, evitando lo stress dovuto all’arrivo di materiali solitamente provenienti da cave.

Finanziamento pubblico

n tutto si parla di 68 milioni di euro di finanziamento pubblico, con procedure di gara già effettuate. Su questo scenario si innesta il progetto di Cucinelli, elaborato studiando documenti a stampa e di archivio. Particolare attenzione sarà messa sul restauro, sulla statica antisismica e sul risparmio energetico, così come sulla riqualificazione paesaggistica e sulla realizzazione di opere culturali. L’impegno della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, che recentemente ha finanziato la riqualificazione dell’acquedotto medievale di Perugia, è quello di occuparsi del restauro della chiesa, della realizzazione della nuova piazza, che diventa monumento e simbolo della rinascita e la realizzazione del teatro all’aperto.

Dono alla comunità

«La nostra è soltanto una idea – ha detto Cucinelli – che diamo in dono alla comunità. Abbiamo pensato che la nostra Fondazione può realizzare la piazza, restaurare la chiesa, realizzare l’anfiteatro. Crediamo che che se partiamo con una gru in piazza e una nella chiesa chi arriverà a Castelluccio inizierà ad acquisire l’idea di una visione». L’imprenditore ha sostenuto che il suo sogno è quello di una “vera e propria rinascita, da ogni punto di vista, dell’anima di Castelluccio. Il contesto paesaggistico e ambientale nel quale è incastonata questa perla è tale che siamo tutti chiamati, da custodi pro tempore del Creato, a custodirne al meglio il fascino perché tra cinque secoli possa ancora generare meraviglia in ogni essere umano”.

La presidente Tesei

A proposito dei lavori pensati dalla Regione Tesei ha detto che sono “22 le aziende che hanno manifestato interesse e adesso si farà tutto il percorso per arrivare all’aggiudicazione che porterà alla realizzazione del progetto esecutivo e poi alla partenza dei lavori, che ottimisticamente potrebbero avere inizio già dalla primavera 2024». «La nostra volontà – ha aggiunto – è quella di ricostruire Castelluccio, luogo simbolo della nostra regione, conosciuto in tutto il mondo e a cui tutti siamo molto legati, innanzitutto dov’era, rendendola ancor più bella e più sicura, per riconsegnarla a quanti l’hanno sempre vissuta ed a chi la vivrà nel tempo futuro. Vogliamo realizzare questa opera nel più rigoroso rispetto della compatibilità ambientale – ha proseguito – riutilizzando tutti i materiali che sarà possibile recuperare. Questo anche per segnare una sorta di continuità storica tra passato e futuro”.

Il commissario Castelli

“La ricostruzione di Castelluccio – ha detto Castelli – è una tappa fondamentale del nostro lavoro e oggi abbiamo illustrato un progetto che sintetizza al meglio le esigenze di sicurezza di un luogo fortemente sismico e la necessità di integrazione tra intervento pubblico e intervento privato. In un luogo tra più suggestivi d’Italia – ha aggiunto – forte di centinaia di biodiversità, abbiamo proposto una soluzione avanzata, sostenibile e capace di contrarre i tempi di realizzazione che sarà ulteriormente arricchita dall’estro e dalle visioni di Brunello Cucinelli. Una bella pagina della ricostruzione. Dopo questo intervento Castelluccio sarà uno dei luoghi più sicuri del mondo”.