Castelluccio di Norcia, bloccati dalla bufera di neve: 115 salva tre uomini e diversi cavalli

NORCIA – Nella tarda serata di giovedì i Vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti sul Pian Grande di Castelluccio perché un furgone per trasporto animali, con a bordo tre uomini ed alcuni cavalli, era rimasto bloccato a causa della bufera di neve in corso. Tutti, persone e animali, sono stati portati in una zona sicura dal personale del 115 e quindi scortati fino a Norcia.