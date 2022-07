Castel Viscardo, precipita con l’aliante: muore il pilota Giacomo Di Napoli

CASTEL VISCARDO – Tragedia dell’aria nel tardo pomeriggio di lunedì 11 luglio. Un ventenne di Agliana (Pistoia) è morto, schiantandosi con l’aliante a poca distanza dell’Aviosuperficie dell’Alfina, precipitando mentre sorvolava l’altopiano.

Precipitato poco dopo essere stato sganciato dall’aereo che lo trainava il ventenne era tutt’altro che inesperto. Si chiamava infatti Giacomo Di Napoli ed era uno dei giovani assi dell’aria italiani: stava preparando una competizione internazionale, una delle tante a cui aveva preso parte con successo. Per cause ancora da chiarire, dopo alcune manovre avrebbe perso il controllo del velivolo, che è rapidamente precipitato in fase di atterraggio, finendo su un campo di grano nei pressi della cava di Castel Viscardo.

Sul posto il 118 ed i Carabinieri, che ora indagano per capire l’esatta dinamica dei fatti. Probabile l’autopsia, intanto l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) rende noto di aver disposto l’apertura di un’inchiesta. Come la procura di Terni che ha disposto il sequestro dell’area in cui è accaduto l’incidente, del velivolo e della salma.