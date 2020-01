Castel Ritaldi, ladri assaltano la chiesa mentre la diocesi è in festa per il patrono

SPOLETO – Martedì pomeriggio sono entrati in chiesa per pregare, ma le intenzioni erano altre. E’ successo a Castel Ritaldi mentre la diocesi di Spoleto-Norcia era in festa per il patrono, san Ponziano. I ladri, ovviamente, invece che pregare hanno sfondato a calci la porta della sacrestia da dove poi si sono introdotti nella canonica, impossessandosi tra l’altro delle offerte dei parrocchiani. Ingenti i danni. Il parroco don Mariano Montuori non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai carabinieri e urlare tutta la sua rabbia sui social. Sono in corso indagini da parte dei militari per risalire agli autori del furto.