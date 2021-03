Cassa integrazione usata per svuotare il sito di Terni: Treofan Italy indagata per truffa allo Stato

TERNI – Truffa aggravata ai danni dello stato. Questa l’accusa per tre dirigenti della società Treofan formulata dalla Guardia di Finanza di Terni e nei confronti della Treofan Italy nell’ambito di una inchiesta scattata, come è stato spiegato in una conferenza stampa alla presenza del procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori, su una segnalazione di un rappresentante istituzionale. L’inchiesta coinvolge la filiale italiana della società, proprietà della multinazionale indiana Jindal e tre manager che hanno svolto funzioni operative e gestionali all’interno del sito ternano, per il quale Jindal ha avviato le procedure di messa in liquidazione: si tratta dell’amministratore delegato di Treofan Germany, del direttore finanziario della stessa società e del rappresentante legale di Trofan Italy nel periodo luglio-ottobre 2020, indagati a piede libero.

L’accusa. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di un utilizzo indebito dello strumento della Cassa Integrazione Covid -19: sulle 50.000 ore richieste per il periodo agosto-ottobre infatti, Jindal ne avrebbe utilizzate appena 2000 ed il sospetto degli inquirenti è che il resto sia stato utilizzato per trasferire – sostanzialmente a spese dello stato – materiale e commesse dal sito ternano a quelli di Jindal in Germania ed a Brindisi. “Qui non si contestano le scelte aziendali di delocalizzare o trasferire la produzione altrove – ha spiegato Liguori – ma il fatto che questo possa essere avvenuto con soldi pubblici, attraverso una falsa rappresentazione della realtà aziendale”

Secondo gli inquirenti infatti, la flessione degli ordinativi non sarebbe da ricondurre ad una crisi per il Covid -19 bensì alla espressa volontà di chiudere lo stabilimento ternano già nel 2018, quando cioè Jindal rilevò dalla precedente gestione il sito ternano per una cifra irrisoria, circa 500.000 euro. Durante il periodo di Cassa Integrazione sono stati riscontrati spostamenti di macchinari ed ordinativi per oltre 11.000.000 di euro ed oltretutto, sarebbe stato erogato ai dipendenti persino un premio produzione in quanto, proprio nel periodo del lockdown, la produzione di polipropilene biorientato sarebbe aumentata e non diminuita, dato che la pellicola è utilizzata per la realizzazione di contenitori alimentari e nei pacchetti di sigarette.

“L’accesso alla cassa integrazione – hanno spiegato i finanzieri – sarebbe stato strategico al solo fine di creare le condizioni favorevoli allo svuotamento del

magazzino della sede ternana dei prodotti finiti e delle materie prime, tanto è vero che quando un nuovo Dpcm ha slegato l’impossibilità di licenziare dalla cassa integrazione, l’azienda ha cominciato a muoversi, da ottobre in avanti, verso quello che era il suo obiettivo e quindi mettere in liquidazione il sito ternano”.

I militari del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria hanno sottoposto a sequestro il profitto del reato, circa 15.000 euro, congelando la somma equivalente presente sui conti correnti in uso alla società, così come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, Simona Tordelli. Treofan Italy ora avrà tempo per presentare la sua tesi difensiva, prima che scatti la seconda fase delle indagini. Anche per i tre manager coinvolti – è invece estraneo il liquidatore che ha gestito l’ultima fase su mandato di Jindal – scatterà l’azione penale.