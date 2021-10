Caso Suarez, possibile interrogatorio per l’ex rettrice ed ex direttore generale

PERUGIA – Potrebbero essere interrogati già in una delle prossime date dell’udienza preliminare in corso a Perugia, l’ex rettrice dell’Università per Stranieri Giuliana Grego Bolli e l’ex direttore generale Simone Olivieri per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio in relazione al cosiddetto “esame farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez. L’ipotesi è stata avanzata mercoledì davanti al gup dalle loro difese, lo studio Brunelli e l’avvocato Francesco Falcinelli.

Le intercettazioni

Nell’udienza di mercoledì il gup ha formalmente dato incarico al suo perito di trascrivere tutte le intercettazioni al centro dell’inchiesta. Il procedimento è stato quindi rinviato al 25 gennaio per esaminare i testi sbobinati e non è escluso che proprio in quella occasione vengano interrogati Grego Bolli e Olivieri. Nel procedimento sono imputati anche la ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina, e l’avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio i reati ipotizzati a vario titolo.