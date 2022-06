PERUGIA – La Procura di Perugia ha chiesto il proscioglimento dell’avvocato incaricato dalla Juventus, Maria Cesarina Turco, sul caso del presunto esame farsa sostenuto nel capoluogo umbro dal bomber Luis Suarez. Sollecitato, invece, il processo per i tre dell’Università per Stranieri, ovvero l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la prof che ha preparato Suarez, Stefania Spina. Ultimo atto davanti al gup Natalia Giubilei che si è riservata due settimane per decidere le sorti dell’inchiesta nata dall’esame di lingua B1 sostenuto nel settembre 2020 dal campione uruguaiano che sembrava vicino al club di Torino, ma che, è la tesi dell’accusa, aveva bisogno della certificazione linguistica per ottenere la cittadinanza italiana necessaria per arrivare all’ingaggio e vestire della Juve.