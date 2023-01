Caso plusvalenze Juventus: 16 mesi di squalifica per il ds folignate Cherubini

FOLIGNO– Maxi squalifica per il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini. Nell’ambito della sentenza relativa alle plusvalenze, il dirigente folignate è stato inibito per un anno e quattro mesi. Non si tratta della sentenza più pesante.

La Corte Federale ha infatti penalizzato di 15 punti i bianconeri ed inibizioni contro i dirigenti juventini più pesanti rispetto a quelle chieste dalla procura, con la richiesta di estendere le sanzioni anche a Uefa e Fifa: 2 anni e mezzo a Paratici, 2 anni ad Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini e 8 mesi a Nedved. Prosciolti invece gli altri otto club coinvolti. Dopo la decisione della Corte d’Appello, la Juve ora potrà fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Proprio questa assoluzione degli altri club farà molto discutere perchè di fatto viene sancito che i bianconeri hanno effettuato le plusvalenze da soli, con gli altri club parte lesa.

La Procura aveva chiesto 10 mesi per Cherubini e Paratici, ma si è deciso di dare pene più afflittive, a cominciare dalla penalizzazione, proprio per evitare che i bianconeri possano disputare le coppe europee. La Juventus era stata assolta lo scorso maggio ma il processo è stato riaperto dopo le recenti vicende che avevano coinvolto l’ormai ex cda bianconero.

