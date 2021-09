Caso Pecorelli, l’albanese Top Channel: “Faceva la bella vita a Valona, si faceva chiamare Cristiano”

CITTA’ DI CASTELLO – Le foto esclusive che lo inchioderebbero alle sue responsabilità e che sembrerebbero portare ad una versione diversa da quella che in questi giorni è uscita pubblicamente. Davide Pecorelli, l’imprenditore ed ex arbitro di Selci ritrovato nei giorni scorsi al largo della costa dell’isola di Montecristo dopo essere stato dato per morto in Albania lo scorso 6 gennaio avrebbe trascorso molti mesi a Valona e non in una comunità a Medjugorie.

Falso nome

I capelli lunghi, gli amici, il brandy in mano e lunghe conversazioni sul calcio: sarebbe stato questo, secondo Top Channel, la principale tv privata albanese lo scenario in cui Pecorelli avrebbe vissuto per almeno 6 mesi: “Pecorelli ha mentito a tutti – dice la tv albanese – ai magistrati ha detto di essere stato in una comunità religiosa in Bosnia, ma in effetti ha sempre vissuto a Valona. Con gli amici ad accoglierlo, con il brandy, il cibo lunghe conversazioni sul calcio. A marzo, è stato presentato loro come Cristiano e ha trascorso l’intera estate a Valona. Queste sono foto esclusive che Top Channel ha pubblicato nella città di Valona. Questa è una foto di uno dei pomeriggi con lunghe conversazioni con un sacco di brandy e storie mentre progettavano di viaggiare con la squadra locale a Parga in Grecia per una partita amichevole. Davide Pecorelli era rimasto in Albania ,fin da quando aveva imparato l’albanese, quando era ricercato sia in Albania che in Italia. Ogni giorno passeggiava sul Lungomare, giocava a calcio sui campi sportivi e andava in spiaggia”.

L’isola del naufragio

Secondo Top Channel Pecorelli “ha detto ai suoi amici albanesi che stava scrivendo una storia sul conte di Montecristo situato sull’isola di Sazan. E infatti era così ossessionato da questa storia che alla fine si è ritrovato sulla famosa isola di Montecristo in Italia”. Dove pare si sarebbe presentato con un altro nome ancora, Giuseppe Mundo, affermando di essere geologo.

Le possibili accuse

Secondo quanto emerge dal racconto dei cronisti di Top Channel, Pecorelli rischierebbe anche accuse per la demolizione dell’automobile oltrechè per la simulazione di morte perchè avrebbe prelevato le ossa da un cimitero. Gli inquirenti albanesi credono che Pecorelli possa aver avuto dei complici, forse le stesse persone con cui è stato in compagnia per 6 mesi e con le quali avrebbe avuto l’ultima comunicazione in 12 settembre scorso, auando Davide Peccoreòli sotto il nome Cristiano avrebbe fotografato dei documenti.

A Puka, nell’auto da lui noleggiata, sono stati ritrovati i resti di un uomo e la società pro albanese dovrebbe metterlo sotto contratto per estorsione di proprietà e addirittura demolizione.

Intanto si pensa che in questa poltiglia Pecorelli avesse anche dei collaboratori che lo aiutassero. Le persone con cui è stato accompagnato per 6 mesi e mezzo a Valona mostrano che l’ultima comunicazione che hanno avuto è stata il 12 settembre, quando Davide Pecorelli sotto il nome Cristiano stava fotografando dei documenti. Sospettavano fin dall’inizio che si trattasse di documenti falsi.