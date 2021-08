Caso Meredith, Amanda Knox rivela sul suo podcast di essere incinta

PERUGIA – Amanda Knox è incinta. E’ stata lei stessa a rivelarlo insieme al marito Christopher Robinson nel loro podcast dal titolo “Labyrinths: Getting Lost With Amanda”. L’annuncio della gravidanza, rilanciato sui media da People, arriva dopo la notizia di un mese fa dell’aborto spontaneo della donna americana nota in Italia per aver passato quattro anni in carcere nel nostro Paese in seguito alla condanna per l’omicidio del 2007 della studentessa inglese Meredith Kercher. Amanda è stata poi assolta in Cassazione. “Registreremo la nostra esperienza giorno per giorno con una miniserie”, ha quindi spiegato Amanda.