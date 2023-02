PERUGIA – Scritte contro il 41 bis sui muri dell’Università di Perugia, vicino alle facoltà di Economia e commercio e Scienze politiche. I consiglieri di Fratelli d’Italia al Comune di Perugia sottolineano come “a seguito degli ultimi episodi di cronaca legati all’ordine pubblico e al ritrovamento nel capoluogo di una scritta a favore dell’abolizione del 41 bis esprimono in una nota alcune preoccupazioni. La legalità ed il rispetto della legge in Italia dovrebbero essere valori condivisi e difesi da tutti. Il 41 bis è una misura che Falcone e Borsellino ritenevano essenziale nel contrasto alla mafia e all’eversione”. La scritta è comparsa nel giorno in cui la Cassazione ha respinto il ricorso dell’anarchico terrorista Alfredo Cospito che rimarrà detenuto in regime di 41 bis.