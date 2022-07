Caso Corvi, altri sei mesi di indagini a carico del marito Roberto Lo Giudice

TERNI – Non si ferma l’indagine su Roberto Lo Giudice, accusato dell’omicidio volontario della moglie Barbara Corvi, scomparsa da Amelia il 27 ottobre del 2009 e della quale non si hanno più notizie da allora. Lo ha deciso il gip di Terni che ha disposto nuovi accertamenti. In particolare la “ricerca di eventuali tracce ematiche nell’auto in uso all’epoca” da parte di Lo Giudice, un suv, “mediante nuove tecniche di rilevamento come il Luminol”.

La richiesta di proseguire